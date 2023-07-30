سیاسة

البيان الختامي للاجتماع المشترك للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

" البيان يتضمن خمسة نقاط من بينها يدعم الجانبان انتخابات برلمان كوردستان في الوقت الذي يحدده رئيس الاقليم "
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - عقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعا اليوم الاحد في دابشان،و بعد مناقشة الوضع في المنطقة بشكل عام والعراق وكوردستان بشكل خاص ، أكد الجانبان على حماية بنية إقليم كوردستان وحقوقه الدستورية من خلال استخدام كافة القدرات لمواجهة التحديات من أجل حياة أفضل للمواطنين، لذا و من أجل زيادة تكثيف الجهود  ، اتفق الجانبان على النقاط التالية:-

1- يدعم  الجانبان إجراء انتخابات برلمان كوردستان في الوقت الذي يحدده رئيس إقليم كوردستان بعد التشاور مع الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان.

2- خدمة الشعب الكوردي بشكل أكبر من جميع النواحي ، وتنحية المشاكل والخلافات الصغيرة جانباً ، والتحول إلى حل المشاكل معاً.

3- قررنا مواصلة عملية إعادة تنظيم قوات البيشمركة.

4- قرر الجانبان دعم اتفاقيات التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

5-بهدف التقارب وتجاوز العقبات ، قررنا مواصلة لقاءاتنا الثنائية والتنسيق مع جميع الأطراف بروح كوردية ووطنية.

 

30-7-2023

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