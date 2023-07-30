بريطانيا تعتزم إيواء مهاجرين غير شرعيين في الخيم بدلاً من الفنادق

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم المملكة المتحدة إيواء المهاجرين غير الشرعيين في الخيم، وسط توقعات بارتفاع أعدادهم عبر قناة المانش في الأسابيع المقبلة.

وتخطط الحكومة البريطانية لإيواء نحو 2000 مهاجر في الخيم، خلال الأشهر المقبلة؛ لتوفير المال، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.

ووعدت حكومة المحافظين بقطع فاتورة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء باهظة الثمن (نحو 6.2 مليار يورو سنوياً)، واستخدام مرافق مثل القواعد العسكرية المهجورة أو الرأسية كجزء من خطتها لمعالجة الهجرة غير الشرعية.

يمكنك قراءة: أكثر من 10 آلاف مهاجر عبروا قناة المانش إلى بريطانيا منذ مطلع 2023

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إنها تدرس مجموعة من خيارات الإقامة، لكن فكرة الخيام رفُضت العام الماضي؛ لأن الحكومة تخشى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب المعاملة اللاإنسانية، وفقاً لصحيفة التايمز.

وجعلت حكومة ريشي سوناك مكافحة الهجرة إحدى أولوياتها، وتكثّف الإجراءات لردع وصول مهاجرين غير شرعيين إلى أراضي المملكة.

ومن شأن قانون "الهجرة غير النظامية" الذي أقرّه البرلمان البريطاني مؤخّراً، وقف تدفق المهاجرين، ويحظر على جميع الوافدين عبر قناة المانش وغيرها من الطرق "غير النظامية" تقديم طلبات لجوء.

كما ينص القانون على نقلهم إلى دول أخرى مثل رواندا، لكن هذا العنصر من القانون موضوع نزاع قضائي حتى الآن.

ووفقا للأرقام الرسمية، عَبَر أكثر من 15 ألف مهاجر القناة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب مؤقتة منذ بداية عام 2023.

وكانت لندن أعلنت الاسبوع الماضي، عن نيّتها لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في بارجة راسية على رصيف ميناء بورتلاند الإنجليزي على ساحل قناة المانش، لحين النظر في طلباتهم.