السوداني يؤكد توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين العراق والكويت

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين العراق والكويت.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته كوردستان24، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير خارجية دولة الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح".

وأضاف أن "اللقاء شهد مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتوطيد الأواصر في مختلف المجالات، وزيادة مستويات التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية وعلى مستوى القطاع الخاص، وفرص التبادل بين رجال الأعمال".

وأكد السوداني بحسب البيان، "توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين البلدين، بالشكل الذي يحفظ مصالح الشعبين والبلدين"، مشيراً إلى "مُضيّ الحكومة العراقية في العمل المشترك مع البلدان الشقيقة والمجاورة لضمان المصالح المشتركة".

من جانبه، نقل الوزير الكويتي إلى السوداني "رسالة خطّية من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تتعلق بآفاق العمل المشترك بين البلدين، ورغبة الكويت في التواصل المثمر مع العراق، وتعزيز العلاقات والشراكة لما فيه مصالح البلدين الشقيقين".