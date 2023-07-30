الحلبوسي والصباح يبحثان تفعيل الدبلوماسية البرلمانية

أربيل (كوردستان 24)- بحث كل من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، الأحد، تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتوطيد التعاون بين البلدين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، تلقت كوردستان24 نسخة منه.

وقال البيان إن الحلبوسي استقبل وزير الخارجية الكويتي، و"شهد اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتعاون في المجالات كافة، منها الاقتصاد والاستثمار".

وأضاف أن اللقاء "بحث تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ولجان الصداقة ودورها في توطيد التعاون بين البلدين، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل العربية والإقليمية والدولية".

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، بحسب البيان، على "دعم السلطة التشريعية في العراق لجهود الحكومة في تعزيز التعاون وحل الملفات العالقة مع الكويت، لما فيه مصلحة الشعبين".

من جانبه، عبَّر وزير الخارجية الكويتي عن "دعم بلاده للعراق، والرغبة بتوطيد العلاقات وزيادة مستوى التعاون في مختلف المجالات".

وأشار الوزير الصباح إلى أن "المحادثات مع وزارة الخارجية العراقية كانت مثمرةً وتسهم في تعزيز آفاق العمل المشترك".

ووصل وزير الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية، حيث التقى نظيره العراقي فؤاد حسين.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي أن بلاده قررت فتح ملحقية تجارية في قنصليتها بمدينة البصرة جنوبي العراق.

يشار إلى أنه في عام 2003، استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين، الذي غزا الكويت في أغسطس آب 1990، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية بعد 7 أشهر على أيدي قوات تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، خلال "حرب الخليج الثانية".

ولا تزال ملفات عالقة بين البلدين، منها الآبار النفطية المشتركة وترسيم الحدود البرية والبحرية والأسرى والمفقودين.