السلطات الإيرانية تعلّق عمل شركة تأمين بسبب موظفاتٍ من دون حجاب

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت السلطات الإيرانية أمراً بتعليق عمل شركة "أزكي" للتأمين الخاص، على خلفية عدم التزام موظفاتها بقوانين الحجاب الإلزامية في البلاد خلال ساعات العمل.

وقالت وسائل إعلامٍ إيرانية، إن "أزكي" تلقّت تعليماتٍ من شركة التأمين المركزي لإلغاء ترخيصها وتعليق عملها، بسبب مقطع فيديو دعائي للشركة تظهر فيه بعض موظفاتها سافرات الرأس.

ومن المقرّر إرسال ملف الشركة للجهاز القضائي لإصدار حكمٍ ضدها واستمرار تعليق نشاطها، بحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وسبق أن تعرض متجر للكتب الإلكترونية لانتقادات وضغوط من أجهزة حكومية بسبب نشر صورة من موظفات للشركة لم يرتدين الحجاب، وذلك في ملصق حمل شعار موزع الكتب الإلكترونية الأكبر في البلاد.

وأعلنت دور نشر تابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي تعليق العمل مع شركة «طاقجه». ودخل القضاء الإيراني على خط الانتقادات للشركة، متوعداً بمحاكمة الموظفات اللاتي لم يلتزمن بالحجاب.

وقالت شركة «طاقجه» للكتب الإلكترونية السبت في بيان إن بعض دور النشر طلبت إلغاء عقدها، مشددة على أن عملية إلغاء العقود على جدول أعمالها.

وقبل ذلك، أغلقت السلطات متجر «ديجي كالا» أكبر متجر لبيع التجزئة عبر الإنترنت في البلاد، على خلفية ظهور موظفات الشركة في صور دون أن يرتدين الحجاب.

وبداية الأسبوع الماضي، حظرت السلطات الإيرانية مهرجاناً للأفلام القصيرة، بسبب ظهور فنانة من دون حجاب على ملصق المهرجان.