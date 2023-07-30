قريباً في قضاء سيميل.. حكومة الإقليم تفتتح أكبر مشروع لإنتاج الألبان على مستوى العراق وكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر رسمية حكومية في إقليم كوردستان قرب افتتاح أكبر مشروع لإنتاج الألبان في الإقليم وعموم العراق، بقضاء سيميل التابع لمحافظة دهوك على مساحة 1000 دونم.

وفي هذا السياق، أكد مدير المشروع رقيب أبو بكر للموقع الرسمي لحكومة ٳقليم كوردستان، أن "المشروع سيكلف 60 مليون دولار وسيضم 2000 إلی 3000 بقرة، والتي يمكن ٲن تنتج يومياً 120 طن من الحليب، بما في ذلك الزبادي والجبن والحليب، وسيكون هذا أول مصنع في البلاد لإنتاج هذا النوع من الٲلبان بنكهة الفواكه والنكهات الأخری".

وأشار مدير المشروع إلى أنه "تم إنجاز 80٪ منه حتى الآن، ومن المقرر أن يكتمل بحلول نهاية العام الجاري، وباكتماله سيمثل أكبر مشروع لإنتاج الألبان في الإقليم وعموم العراق".

وبحسب صاحب المشروع، فإن حكومة إقليم كوردستان قدمت مختلف التسهيلات الكفيلة بإنجاز المشروع من خلال توفير الأرض والكهرباء والمياه له.

ويذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الاستراتيجية للتشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم في إطار الخطط والجهود الرامية لتطوير وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية، ما يعزز من اقتصاد كوردستان ويوفر المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.