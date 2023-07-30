سیاسة

رئيس الوزراء مسرور بارزاني يوجه بتحويل ناحية خورمال في حلبجة إلى قضاء

وأشار البيان إلى أن "الإجراءات الإدارية لاستحداث قضاء خورمال في محافظة حلبجة، ستبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين".
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استحداث قضاء خورمال محافظة حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، بالبدء باتخاذ الإجراءات الإدارية لتحويل ناحية خورمال التابعة لمحافظة حلبجة إلى قضاء.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه "استجابة لدعوات أهالي ناحية خورمال الذين طالبوا بتحويل ناحيتهم إلى قضاء، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزارة الداخلية بالتنسيق مع محافظة حلبجة، البدء باتخاذ الإجراءات الإدارية لاستحداث قضاء خورمال".

وأشار البيان إلى أن "الإجراءات الإدارية لاستحداث قضاء خورمال في محافظة حلبجة، ستبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين 31 تموز 2023".

يتبع..

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