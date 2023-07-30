حكومة كوردستان تخصص نحو 670 مليون دينار لإنجاز طريق كلار- دربنديخان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عن تخصيص نحو 670 مليون دينار لإنجاز مشروع طريق اوتستراد كلار- دربنديخان.

وقررت الوزارة في بيانٍ لها، الأحد، صرف مبلغ 669 مليون و233 ألف دينار من ميزانية السليمانية ضمن مديرية طرق كرميان لحساب شركة بيشكان المنفذة للمشروع.

وأوضحت الوزارة في بيانها، الذي تابعته كوردستان 24، أن قرار تخصيص المبلغ أعلاه، جاء بهدف حل المشاكل المالية لضمان استمرار عمل الشركة في تنفيذ المشروع وعدم التلكّؤ.

وفي الـ 14 يونيو حزيران 2022، وبأمرٍ من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وجّهت رئاسة ديوان مجلس الوزراء كتاباً لوزارة المالية والاقتصاد وافقت فيه على تخصيص 60 مليار دينار لتنفيذ مشروع طريق كلار- دربنديخان.

وسيكون للمشروع فائدة كبيرة على منطقة كرميان من حيث الحركة التجارية والسياحة وتقليل الحوادث المرورية، بعد أن عانى السكان منذ سنوات من الطريق الأحادي الجانب بين كرميان والسليمانية.