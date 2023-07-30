رئيس حكومة كوردستان يوجه بتشكيل لجنة لتنفيذ عدد من المشاريع في خورمال

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وجه بتشكيل لجنة خاصة لتنفيذ عدد من المشاريع في خورمال، والاستجابة لعدد من مطالب المواطنين هناك.

وقال بيشوا هوراماني في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، "بعد توجيه وزارة الداخلية للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل ناحية خورمال إلى قضاء، رئيس الوزراء مسرور بارزاني، يوجه بتشكيل لجنة خاصة لتنفيذ عدد من المشاريع في خورمال، والاستجابة لعدد من مطالب المواطنين هناك".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه "استجابة لدعوات أهالي ناحية خورمال الذين طالبوا بتحويل ناحيتهم إلى قضاء، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزارة الداخلية بالتنسيق مع محافظة حلبجة، البدء باتخاذ الإجراءات الإدارية لاستحداث قضاء خورمال".

وأشار البيان إلى أن "الإجراءات الإدارية لاستحداث قضاء خورمال في محافظة حلبجة، ستبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين 31 تموز 2023".

وتعد خورمال واحدة من الأقضية التابعة لمحافظة حلبجة في إقليم كوردستان. وتضم خورمال عدداً من القرى التابعة لها إدارياً.

كما تتميز خورمال باحتوائها على العديد من البقايا التاريخية والآثار القديمة التي يعود تاريخها إلى حقب زمنية مختلفة، مثل: أبراج مدورة ومضلعة، أسوار وقلاع محصنة وبقايا أجهزة ري قديمة والجسر العتيق على نهر "زەلم".

تزدهر ناحية خورمال بالعديد من الضواحي التي تضم الكثير من شواهد أمجاد الإمارات الكوردية، بالإضافة إلى آثار الأمير الأردلاني أحمد خان المتواجد في أحد كهوف وادي "زەلم"، فضلاً عن الجامع الذي بناه الأمير الباباني سليم باشا في وسط خورمال.