أمن

موسكو تتلقّى 30 مبادرة للسلام مع كييف.. وبوتين يعلن اهتمامه باثنتين

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فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
العالم فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا التالية

أربيل (كوردستان 24)- تلقّت روسيا نحو 30 مبادرة من قنواتٍ رسمية وغير رسمية لوقف الحرب على أوكرانيا والتي بدأتها موسكو منذ فبراير شباط 2022.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في ختام القمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبورغ إن بلادها "لم ترفض أبداً المفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء الصراع".

وأضافت: "حتى عندما كنا نعلم أن المفاوضات لن تضيف أية قيمة على الأرجح، كنا نعطيها دائما فرصة".

وألقت زاخاروفا بالمسؤولية على كييف في المفاوضات التي جرت أبريل نيسان 2022، «عندما انسحبت ولم ترد على الوثائق والطلبات التي أرسلتها، حتى أن أوكرانيا أخرجت التفاوض معنا عن القانون، بحيث أصبح عملاً غير شرعي".

في غضون ذلك، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن الرئيس فلاديمير يوتين يعتبر أن هناك مبادرتان جديرتان بالمتابعة، هما المبادرة الصينية والمبادرة الإفريقية.

وكان بوتين اعتبر في أعقاب القمة التي جمعته مع قادة عدد من الدول الإفريقية أن مبادرتي الصين وإفريقيا "يمكن أن تشكلا أساساً للسلام في أوكرانيا".

لكنه حذر في الوقت ذاته، من أن هناك "أشياء يستحيل تنفيذها"، كأن توافق روسيا على وقف إطلاق نار بينما تتعرض هي للهجوم.

مشدداً على أن بلاده "لم ترفض أي محادثات سلام بخصوص الحرب في أوكرانيا".

وكانت الصين قدّمت في فبراير شباط 2023، مبادرة للسلام بين موسكو وكييف، تضمّنت  احترام سيادة كل الدول ووقف الأعمال العدائية وإيجاد حل للأزمة الإنسانية.

من جانبها، أطلقت إفريقيا في يونيو حزيران الماضي، مبادرة لوقف الحرب مكوّنة من 10 بنود، منها:

خفض التصعيد من الجانبين، ضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة، توفير ضمانات أمنية لجميع البلدان، ضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين، تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية.

 

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