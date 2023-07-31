مسرور بارزاني: بعد مرور أربعة عقود على الانفال لا يزال هناك من يحمل نفس العقلية الشوفينية

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 31 تموز (يوليو) 2023، بياناً بمناسبة مرور أربعة عقود على الإبادة الجماعية التي اقترفها النظام العراقي السابق بحق البارزانيين، موضحاً ان ما يدعو للأسف وبعد مرور أربعة عقود على هذه الفاجعة، لا يزال هناك من يحمل نفس العقلية الشوفينية وحقبة حملات الأنفال، إذ يسعى هؤلاء لانتهاك الحقوق الشرعية التي كفلها الدستور لمواطني كوردستان وحرمانهم منها، وفيما يلي نصه:

نحيي اليوم ذكرى مرور 40 عاماً على واحدة من أكثر الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام العراقي السابق، تلك الإبادة الجماعية التي أُزهقت فيها أرواح آلاف الأبرياء من البارزانيين، ليس لأي ذنب سوى لأنهم كورد وبارزانيون، إذ اُعتقلوا واحتجزوا، قبل دفنهم وهم أحياء في صحارى العراق.

لقد شكّلت هذه الجريمة الكبرى جزءاً من حملة عنصرية أطلقها نظام البعث البائد ضد شعب كوردستان، وتمثلت بإخفاء وإبادة الكورد الفيليين وأنفلة مناطق بارزان وكرميان وبادينان، بالإضافة إلى ضرب حلبجة بالسلاح الكيماوي ومناطق عديدة من كوردستان، وكانت ضمن سلسلة من الجرائم الشنيعة التي استهدفت مواطني كوردستان.

وما يدعو للأسف في هذه المناسبة، أنه وبعد مرور أربعة عقود على هذه الفاجعة، لا يزال هناك من يحمل نفس العقلية الشوفينية وحقبة حملات الأنفال، إذ يسعى هؤلاء لانتهاك الحقوق الشرعية التي كفلها الدستور لمواطني كوردستان، وحرمانهم منها، في الوقت الذي قدم فيه شعب كوردستان آلاف الضحايا وواجه العديد من الجرائم والكوارث المأساوية، دفاعاً عن هويته القومية والوطنية، ولن يتنازل عنها أبداً.

إن بارزان، واحدة من مناطق كوردستان التي عانت عشرات المرّات خلال القرن الماضي من الدمار والمحن والإبادات، إلّا أن الظلم والجرائم التي تعرضت لها لم تهز إرادتها الوطنية أو تكسر روحية صمودها ومقاومتها ودفاعها، ولطالما ثارت على الظلم والقهر، وإن انبثاق الكيان الدستوري الحالي لإقليم كوردستان لم يكن إلّا نتيجة للصمود والتضحية والفداء ودماء شهدائنا الزكيّة، وهو مما يتطلب منّا جميعاً الدفاع عنه بكل السبل والمضي قُدُماً في مسيرة ازدهاره.

وبينما نستذكر هذه المأساة والذكرى الحزينة، نجدد التأكيد على مطالبة إقليم كوردستان للحكومة العراقية بتقديم التعويضات المُثبّتة دستورياً، عن الحقوق المادية والمعنوية لعوائل وذوي ضحايا المؤنفلين وشعب كوردستان المظلوم، كذلك ينبغي علينا العمل صفاً واحداً من أجل استئصال الفكر الذي أدى إلى حدوث فظائع الأنفال واجتثاثه ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وبمناسبة الذكرى السنوية للإبادة الجماعية للبارزانيين، نحيي ذكرى البارزانيين المؤنفلين وعموم شهداء كوردستان الذين تظل ذكراهم عالقة في وجداننا دائماً بإكبار وإجلال، كما نحيي بكل احترام وتقدير عوائل وذوي المؤنفلين الأكارم الذين واجهوا أصعب الأوقات، إلّا انهم استطاعوا تربية أبنائهم وأجيالهم بعزّة وكرامة.

كذلك نعبّر عن خالص شكرنا لأهالي أربيل وضواحيها وباقي مناطق كوردستان على شجاعتهم ووطنيتهم، بعد أن تسابقوا لمساعدة عوائل البارزانيين المؤنفلين والتضامن معهم خلال تلك المأساة.

سلام على الأرواح الطاهرة للشهداء وجميع مؤنفلي كوردستان، وستظل ذكراهم خالدة مخلدة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

31 تموز 2023