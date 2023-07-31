نيجيرفان بارزاني يصدر بياناً في ذكرى أنفال البارزانيين

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بياناً في ذكرى أنفال البارزانيين، مشدداً على وحدة الصف والوئام والتلاحم بين كل أطراف ومكونات كوردستان فهذا هو السبيل الوحيد المؤدي إلى عزتنا وانتصارنا، وفيما يلي نص البيان:

نستذكر اليوم بإجلال وإكبار الذكرى الأربعين لأنفلة وتغييب ثمانية آلاف يافع وشاب ورجل وشيخ بارزاني في المجمعات القسرية، وقعوا في الفترة الممتدة من نهاية تموز حتى منتصف آب من العام 1983 ضحايا لجريمة وحشية وحملة اعتقالات تعسفية نفذتها السلطات العراقية آنذاك والتي أخذتهم كي لا يعودوا أبداً.

فتُركت آلاف من عوائل البارزانيين التي لا حول لها ولا قوة في مجمعات قوشتبة وبحركة وحرير وسوران ومناطق أخرى بلا آباء ولا إخوة، وبقيت آلاف السيدات البارزانيات الطاهرات بلا أزواج واضطررن لمواجهة مصير مجهول صعب وشاق لوحدهن يقاومن العشرات من صنوف المعاناة والحرمان ويصمدن في وجهها.

أصبحت هؤلاء السيدات الأب المعيل لأولادهن، يكسبن لقمة العيش لهم ويربينهم، وتعرضن للكثير من الآلام والمشاق. صمدن في وجه الحرمان والفقر والوحدة، وبروحية تحدّ عالية واجهن الحياة واستطعن بجدارة تنشئة جيل وطني حام للحمى. أقبّل أيدي هؤلاء الأمهات الرحيمات المخلصات واحدة واحدة.

إن أنفلة البارزانيين، وكسائر الجرائم التي ارتكبت بحق شعب كوردستان، لم تؤد إلى تراجع قوة وحماسة شعبنا في مقارعة الظلم والدكتاتورية بل على العكس زادت من قوة روح التصدي والمواجهة وإرادة النصر والحرية عند كل شعب كوردستان ليواصل النضال بإيمان أكثر رسوخاً.

في هذه الذكرى نحيي ضحايا الأنفال وشهداء كوردستان كافة، وننحني إجلالاً لأرواحهم الطاهرة الزكية. نحيي ونشكر ونعبر عن امتناننا لكل الكرماء في أربيل وأطرافها، وفي حرير وباطاس وسوران وأينما كانوا، الذين انبروا لمساعدة عوائل المؤنفلين البارزانيين وآووهم.

وفي هذه الذكرى أيضاً وبينما يمر إقليم كوردستان بأوضاع حرجة حساسة، نشدد على وحدة الصف والوئام والتلاحم بين كل أطراف ومكونات كوردستان فهذا هو السبيل الوحيد المؤدي إلى عزتنا وانتصارنا.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

31 تموز 2023