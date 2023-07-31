العراق وإيران يناقشان تأمين الحدود المشتركة خلال الزيارة الأربعينية

أربيل (كوردستان 24)- ناقش وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي، الاستعدادات لفتح منفذ المنذرية أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة الأربعينية.

وخلال الاجتماع الذي عُقِد في خانقين بمحافظة ديالى، ناقش الجانبان تأمين الحدود العراقية الإيرانية والاستعدادات الجارية لفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين.

وحضر الاجتماع، السفير الإيراني في بغداد ومحافظ كرمنشاه، وقائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين

ومنفذ المنذرية الحدودي هو منفذ حدودي بري عراقي في شمال شرق قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يربط العراق بإيران، ويُستعمل لنقل المسافرين والبضائع ومرور الشاحنات.

ويقابل منفذَ المنذرية في العراق، منفذُ خسروي الحدودي في إيران. يتبع إدارياً لهيئة المنافذ الحدودية، ساحة التبادل التجاري بين منفذ المنذرية ومنفذ خسرو موقعها في العراق.

ويرتبط العراق مع إيران بالعديد من المنافذ الحدودية البرية أبرزها، إلى جانب المنذرية، منفذا "السلامة" و"زرباطية" بمحافظة واسط.