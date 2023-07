الولايات المتحدة ترحّب بالاتفاق بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان 24)- رحّبت الولايات المتحدة الأميركية بالاتفاقية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بشأن انتخابات برلمان الإقليم ودعمهما إعادة دمج قوات البيشمركة.

وقالت القنصلية الأميركية في أربيل عبر تويتر، إنها تتوقّع من الحزبين الكوردستانيين حل قضاياهما بما يخدم مصلحة إقليم كوردستان.

وعقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، اجتماعاً أمس الاحد في السليمانية، ناقشا الوضع في المنطقة بشكلٍ عام والعراق وكوردستان بشكلٍ خاص.

وأكد الجانبان على حماية بنية إقليم كوردستان وحقوقه الدستورية من خلال استخدام كافة القدرات لمواجهة التحديات من أجل حياة أفضل للمواطنين.

واتفق الجانبان على عدة نقاط، هي دعم إجراء انتخابات برلمان كوردستان في الوقت الذي يحدده رئيس إقليم كوردستان بعد التشاور مع الأحزاب السياسية في الإقليم.

كذلك خدمة الشعب الكوردي بشكل أكبر من جميع النواحي، وتنحية المشاكل والخلافات الصغيرة جانباً، والتحول إلى حل المشاكل معاً.

كما اتفقا على مواصلة العمل على إعادة تنظيم قوات البيشمركة، ودعم اتفاقيات التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

إضافةً إلى الاتفاق على مواصلة اللقاءات الثنائية والتنسيق مع جميع الأطراف بروح كوردية ووطنية، بهدف التقارب وتجاوز العقبات.

U.S. Consulate General - Erbil welcomes #PUK and #KDP agreement on holding IKP elections & support for #Peshmerga unification & reform. We look forward to seeing progress as the two sides come together and negotiate the remaining issues to benefit the people of Iraqi #Kurdistan. pic.twitter.com/FhyUTq5Yvd