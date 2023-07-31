سیاسة

إتحاد الجالية الكوردستانية يوجه  رسالة في ذكرى الابادة الجماعية للبارزانيين

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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - أصدر اتحاد الجالية الكوردستانية  رسالة في ذكرى الابادة الجماعية للبارزانيين هذا نصها :

 نص الرسالة :-  

كانت الإبادة الجماعية للبارزانيين  جزءًا من المجازر التي ارتكبها نظام البعث  بحق الشعب الكوردستاني ، مثل الترحيل القسري  والأنفال والسجن والهجمات الكيماوية في مناطق متفرقة من كوردستان، يصادف اليوم الذكرى الأربعين لجريمة دفن 8000 بارزاني كانت جريمتهم الوحيدة هي أنهم كورد .

في هذه المناسبة المأساوية ، ننحي إجلالا  لارواح ضحايا هذه الجريمة المروعة ، ونعرب عن احترامنا الكبير لأسرهم ونفتخر بهم .

نتمنى أن يتحد كل الكورد حتى لا يسمح لأعداء أمتنا بتكرار جرائم مماثلة ضد شعبنا

 

الخلود لأرواح 8000 بارزاني قتلوا في الأنفال

تقديرنا لذكرى كل شهداء كوردستان

اتحاد الجالية الكوردستانية

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