إتحاد الجالية الكوردستانية يوجه  رسالة في ذكرى الابادة الجماعية للبارزانيين

أربيل (كوردستان24) - أصدر اتحاد الجالية الكوردستانية رسالة في ذكرى الابادة الجماعية للبارزانيين هذا نصها :

نص الرسالة :-

كانت الإبادة الجماعية للبارزانيين جزءًا من المجازر التي ارتكبها نظام البعث بحق الشعب الكوردستاني ، مثل الترحيل القسري والأنفال والسجن والهجمات الكيماوية في مناطق متفرقة من كوردستان، يصادف اليوم الذكرى الأربعين لجريمة دفن 8000 بارزاني كانت جريمتهم الوحيدة هي أنهم كورد .

في هذه المناسبة المأساوية ، ننحي إجلالا لارواح ضحايا هذه الجريمة المروعة ، ونعرب عن احترامنا الكبير لأسرهم ونفتخر بهم .

نتمنى أن يتحد كل الكورد حتى لا يسمح لأعداء أمتنا بتكرار جرائم مماثلة ضد شعبنا

الخلود لأرواح 8000 بارزاني قتلوا في الأنفال

تقديرنا لذكرى كل شهداء كوردستان

اتحاد الجالية الكوردستانية