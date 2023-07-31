سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجه بترقية ناحية خورمال إلى قضاء

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کوردستان

أربیل (كوردستان24) - قرر رئيس حكومة ٳقليم كوردستان مسرور بارزاني ترقية ناحية خورمال التابعة لمحافظة حلبجة ٳلی قضاء ..
وأوعز رئیس حكومة إقليم كوردستان  بجعل خورمال قضاءا بعد ٲن رفع ٲهالي الناحية مذكرة طالبوا فيها بتحويل ناحيتهم ٳلی قضاء .
وقالت وزارة الداخلية في حكومة ٳلاقليم ٲن رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه لها أوامر تقضي بالتنسيق مع محافظة حلبجة للشروع بالٳجراءات الٳدارية وٳستكمال الٳستعدادات لٳنشاء قضاء خورمال, وستبدٲ الوزارة اعتبارا من اليوم الٳثنين 31 تموز 2023 بالٳجراءات الٳدارية والخطوات العملية لٳنشاء قضاء خورمال, الذي يضم حوالي 46 قرية ويتبع محافظة حلبجة, ويبعد 70 كيلو مترا عن مركز محافظة السليمانية.

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