محافظ حلبجة: اليوم ستُتخذ الإجراءات القانونية لتحويل خورمال إلى قضاء

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ حلبجة، آزاد توفيق، إن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان أبلغه بأنه سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية اليوم الاثنين، لتحويل ناحية خورمال إلى قضاء بأسرع وقتٍ ممكن.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وجّه أمس الأحد، بالبدء باتخاذ الإجراءات الإدارية لتحويل ناحية خورمال التابعة لمحافظة حلبجة إلى قضاء.

كما أوعز بتشكيل لجنةٍ خاصة لتنفيذ عدة من المشاريع وتنفيذ مطالب مواطني المدينة.

وشكر محافظ حلبجة في مؤتمرٍ صحفي اليوم الاثنين، رئيس الوزراء مسرور بارزاني والجهات المعنية في الإقليم على قرار جعل خورمال قضاءً.

وجدد تأكيده أن تحويل خورمال إلى قضاء "كان حلماً طويل الأمد للسكان المحليين".

وبحسب المحافظ، فقد اتصل به وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وأكّد أن الإجراءات القانونية لتحويل خورمال إلى قضاء سيتم اتخاذها في أسرع وقتٍ ممكن".

وقال محافظ حلبجة في جزء آخر من خطابه، "خورمال لها تاريخ قومي ووطني مشرّف، ففي 21 فبراير شباط 1946 ، تم إعلان جمهورية مهاباد".

وأضاف: " بعد 12 يوماً، وبالتحديد في 2 مارس آذار 1946 ، قُبض على عدد من الأشخاص في خورمال لوجود مؤلفات عن ثورة (سابلاغ) في منازلهم وإطلاق النار سراً على أنفسهم، هذا هو التاريخ الوطني لأهالي خورمال".

وأشار توفيق إلى أنه "قبل 70 إلى 75 عاماً الماضية، صدرت صحيفة خورمال على يد مثقفٍ وطني يدعى شاكر فتاح من أبناء المدينة، خورمال هي عاصمة حلبجة وشارزور وكل منطقة هورامان".

وتحتضن خورمال العديد من البقايا التاريخية والآثار القديمة التي يعود تاريخها إلى حقب زمنية مختلفة، مثل: أبراج مدورة ومضلعة، أسوار وقلاع محصنة وبقايا أجهزة ري قديمة والجسر العتيق على نهر "زەلم".

كما تزدهر بالعديد من الضواحي التي تضم الكثير من شواهد أمجاد الإمارات الكوردية، بالإضافة إلى آثار الأمير الأردلاني أحمد خان المتواجد في أحد كهوف وادي "زەلم"، فضلاً عن الجامع الذي بناه الأمير الباباني سليم باشا في وسط خورمال.