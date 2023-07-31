سیاسة

الصحة العالمية تعلن تخلص العراق من مرض "الرمد الحبيبي"

author_image سوار أحمد
العراق منظمة الصحة العالمية الرمد الحبيبي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن العراق تمكن من القضاء على عدوى الرمد الحبيبي التي تصيب العين وتؤدي إلى العمى.

ونشر مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على تويتر، "سعيد بأن أعلن بأن العراق تمكن من القضاء على (التراخوما) أو الرمد الحبيبي، ليصبح بذلك البلد الخمسين الذي يضع حدا لهذا المرض الاستوائي".

وتابع "هذا الإنجاز يضع العالم في منتصف الطريق، بينما تسعى المنظمة إلى القضاء على المرض في مئة دولة، بحلول عام 2030".

وأشار غيبريسوس إلى أنه يهنئ العراق على هذا الإنجاز الذي وصفه بـ"المهم".

والرمد الحبيبي أو (التراخوما) هو عدوى بكتيرية تلحق أذى كبيرا بالعينين، وتنتقل عن طريق ملامسة العينين والجفون وإفرازات الأنف والحلق لدى الأشخاص المصابين.

وفي المرحلة الأولى من المرض، تظهر أعراض التراخوما مثل الحكة البسيطة وتهيُّج العينين والجفون، وبعد ذلك يحدث تورُّم الجفون، وخروج إفرازات صديدية من العين، وفي حال عدم معالجة المشكلة قد تتسبب هذه العدوى بالعمى للمصاب.

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