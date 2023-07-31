مصدر مطلع لـ كوردستان24: وفد فني من حكومة الإقليم سيزور بغداد مساء اليوم الاثنين

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع لـ كوردستان24، إنه من المقرر أن يزور وفد فني رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان مساء اليوم الاثنين العاصمة الاتحادية بغداد.

في السياق، أكّد رئيس مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، أن أربيل لم تترك أي عذر لبغداد من أجل إرسال مستحقات الإقليم المالية.

وقال عادل في حديث لـ كوردستان 24: "أتوقع أن ترسل بغداد المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم خلال اليومين القادمين".

وأضاف: "أوفت حكومة الإقليم بكل التزاماتها، ونأمل من الحكومة الاتحادية إرسال رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية".

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان في الـ 27 من تموز يوليو 2023، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول رواتب الموظفين وتنفيذ بنود قانون موازنة فيما يتعلق بحقوق الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني حينها، إن "رواتب موظفي إقليم كوردستان ستوزع في أسرع وقت" بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.

وأشاد هوراماني بالجهود التي بذلها وفد كوردستان، مشيراً إلى أنه بذل جهوداً كبيرة "من أجل حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم".

وأكد أن الاتفاق جاء بعد تفاهم بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.