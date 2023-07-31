المدرب البرتغالي مورينيو عضواً في أكاديمية مهد السعودية

أربيل (كوردستان 24)- تواصل السعودية "ثورتها" على الصعيد الرياضي مع تعيين المدرب البرتغالي الفذ جوزيه مورينيو كعضوٍ في مجلس إدارة أكاديمية مهد المعنية باكتشاف المواهب الرياضية في المملكة.

وصدرت الإثنين موافقة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية التي أُنشئت بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 حزيران يونيو 2021، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وتُعنى الأكاديمية بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها في كافة مناطق المملكة في الألعاب الفردية والجماعية، وتهدف لتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، بدءاً من 6 أعوام.

ويتولى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل رئاسة مجلس إدارة الأكاديمية الذي سيضم إلى آخرين ولمدة ثلاثة أعوام، كلاً من مورينيو الذي يشرف حالياً على تدريب روما الإيطالي والفائز بدوري أبطال أوروبا مع بورتو عام 2004 وإنتر الإيطالي عام 2010، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز التي تشغل حالياً منصب سفير المملكة في الولايات المتحدة، ولاعب الوسط الدولي الروماني السابق إيوان لوبيسكو الذي دافع عن ألوان الهلال السعودي بين 2001 و2002.

ونصت الموافقة على أن تكون وزارتي المالية والتعليم الجهتين الحكوميتين الممثلتين في مجلس إدارة الأكاديمية.

وشدد الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل على سعي المجلس لتحقيق نقلة نوعية في اكتشاف المواهب في مختلف الألعاب لصناعة جيل رياضي يُمثل المملكة في مختلف البطولات القارية والدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وتأتي هذه الموافقة تزامناً مع الفورة الرياضية التي تعيشها السعودية لاسيما على صعيد كرة القدم، في ظل الصفقات الضخمة التي تجريها لضم نجوم كبار، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر أوائل هذا العام قبل أن يلحق به مؤخراً زميله السابق في ريال مدريد الإسباني الهداف الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو (الأهلي) وغيرهم من النجوم الكبار في الملاعب الأوروبية.

المصدر: AFP