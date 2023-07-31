رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ نادي أربيل بفوزه وتأهله إلى نهائي كأس العراق

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الاثنين، نادي أربيل بفوزه على نادي الحدود بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العراق، وتأهله إلى المباراة النهائية.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على تويتر: "أهنئ نادي أربيل الرياضي وجميع لاعبيه على بلوغ نهائي كأس العراق".

وتابع: "وأتمنى لهم التوفيق والفوز بالبطولة"، مجدداً "التأكيد على دعمه ومساندته للنادي".

واستطاع نادي أربيل أن يبلغ نهائي كأس العراق بعد فوزه على الحدود بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمود خليل بالدقيقة 53 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي.