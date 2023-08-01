سیاسة

وزير النقل يعلن دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية

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العراق

 أربيل (كوردستان24) - أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية.

وقال السعداوي في بيان تابعته كوردستان24 ، إن "طائرتين من طراز B737-8 MAX انطلقتا من مطار باين فيلد في إيفيرت/ واشنطن شمال مدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية صوب مطار كافلافيك في آيسلندا لأجل استراحة الطاقم وإعادة التزود بالوقود".

وأضاف أن "الطائرتين ستنطلقان بعد ذلك يوم غد الأربعاء صوب مطار بغداد الدولي للانضمام رسمياً إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية".

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