الخارجية الأميركية: شجّعنا أربيل وبغداد على التوصّل لاتفاقٍ مشترك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها شجّعت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على عقد اتفاقٍ حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، إن بلاده "شجعت أربيل وبغداد على استمرار الاتفاق على القضايا المشتركة، مثل الموازنة وقانون النفط والغاز".

وأضاف: "سنواصل تشجيع الأطراف العراقية على تحديد مسار للمضي قدماً، بحيث يفيد مناخ الاستثمار الأجنبي ويحترم مشاركة المؤسسات الأميركية في قطاع الطاقة، مع تعزيز مصالح جميع العراقيين".

إلى ذلك، شدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمرٍ صحفي، الاثنين، على أن تكون العلاقة بين بغداد وطهران على نحوٍ "تبدو فيه السيادة العراقية واضحة، وهو ما لم يكن عليه الحال سابقاً".

لافتاً إلى أن السياسات التي طبقتها بلاده "كانت لمنع أو تقليص الدور الإيراني على العراق"، داعياً أن تكون العلاقة الثنائية بينهما "ضمن حدودها الطبيعية".

وفي الـ 27 يوليو تموز الماضي، التقى وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان، برئاسة رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، بوفدٍ رفيع المستوى من وزارة المالية العراقية.

جاء ذلك، في أعقاب اتفاقٍ بين بغداد وأربيل بشأن تنفيذ بنود قانون الموازنة الاتحادية لأعوام 2023- 2024- 2025.

وقال صباح لـ كوردستان 24، إنه تم توقيع مذكرة مشتركة بين وفدي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تحويل مستحقات كوردستان المالية.

من جانبه أكّد المتحدّث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني، أن الاتفاق بين أربيل وبغداد "جاء نتيجة تفاهم جيد بين رئيسي الوزراء مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني".