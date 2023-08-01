إندونيسيا تشتري 12 مسيّرة تركيّة بـ 300 مليون دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إندونيسيا عن شراء 12 طائرة مسيّرة تركيّة جديدة بقيمة 300 مليون دولار، في أحدث صفقة شراء تهدف إلى تحديث العتاد العسكري القديم في البلاد.

يأتي ذلك، في أعقاب دعوة الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إلى مجلس الوزراء بالحفاظ على ميزانية "سليمة"، وتسليط الضوء على الإنفاق الضخم للأجهزة الأمنية في البلاد، بما في ذلك وزارة الدفاع.

وفي يناير كانون الثاني، أبرم وزير الدفاع صفقة بقيمة 800 مليون دولار لشراء 12 طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000-5، الأمر الذي أثار انتقادات لكونها طائرات قديمة جداً.

كما اشترت جاكرتا في فبراير شباط 42 طائرة مقاتلة من طراز رافال مقابل 8.1 مليار دولار، وسيجري تسليمها على مراحل على مدى عدة سنوات، بحسب رويترز.

ووفقاً لبيانات حكومية، حصلت وزارة الدفاع على أكبر مخصصات من إجمالي ميزانية البلاد هذا العام، بقيمة 8.89 مليار دولار.

وأبرمت إندونيسيا الاتفاق مع الشركة التركية لصناعات الفضاء، ومقرها أنقرة، في فبراير شباط، ومن المتوقع تسليم الطائرات المسيرة في غضون 32 شهراً من التوقيع.