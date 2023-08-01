العراق يحتل المرتبة العاشرة عالمياً في استيراد الأرز الأميركي

أربيل (كوردستان 24)- احتل العراق المرتبة العاشرة من بين أكبر الدول المستوردة للأرز الأميركي على مستوى العالم، والثاني عربياً بعد السعودية.

وجاءت المكسيك في المرتبة الأولى بأكبر مستورد للأرز الأميركي بين عامي 2021- 2022 بواقع 739.9 ألف طن، تلتها ثانياً أميركا الوسطى بـ 531.1 ألف طن، ثم هايتي ثالثاً بـ 444.7 أف طن، فاليابان 310.8 ألف طن، وخامساً كندا بـ 232.8 ألف طن.

بينما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السادسة بـ 139 ألف طن، وسابعاً كولومبيا بـ 131.1 ألف طن، ففنزويلا بـ 100.9 ألف طن، والسعودية تاسعاً بـ 100.7 ألف طن، والعراق عاشراً بـ 79.6 ألف طن، وفق وزارة التجارة الأميركية.

ويحتاج العراق بين مليون و1.25 مليون طن من الأرز سنوياً لدعم برنامج المخصصات التموينية التابع لوزارة التجارة العراقية.

وتعدُّ الولايات المتحدة خامس أكبر مصدّر للأرز، وتصدّر نحو 5% من الصادرات العالمية، رغم أن إنتاجها أقل من 2% من إنتاج الأرز العالمي.