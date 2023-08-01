التفاصيل الكاملة حول اجتماعات الوفد الفني لحكومة كوردستان مع الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان24)- وفد فني من حكومة كوردستان يزور بغداد اليوم لمناقشة قانون النفط والغاز مع المسؤولين العراقيين، بعد عدة زيارات أجرتها وفود حكومة كوردستان الى بغداد من أجل صياغة مشروع قانون لحل قضية النفط والغاز بين أربيل وبغداد.

وقال مصدر مطلع لكوردستان24 "ان وفداً فنياً رفيع المستوى يزور بغداد اليوم لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز مع الحكومة العراقية".

بعد إقرار قانون الموازنة العراقية العامة، زار الوفد الفني لحكومة كوردستان بغداد عدة مرات من أجل صياغة مشروع قانون لحل قضية النفط والغاز بين أربيل وبغداد والتصويت عليه في مجلس النواب العراقي.

وبغض النظر عن قضية النفط والغاز، زار وفد حكومة كوردستان بغداد عدة مرات من أجل تنفيذ قانون الميزانية العراقية العامة، ومن المتوقع الآن ان تقوم الحكومة الاتحادية بالوفاء بالتزاماتها مثل حكومة كوردستان، وتحويل المستحقات المالية لكوردستان بموجب قانون الموازنة.

تم تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة كوردستان والحكومة العراقية، لاعادة صياغة مسودة جديدة لقانون النفط والغاز، واتفق الجانبان على عدد من القضايا العامة، لكن هناك عدة قضايا عالقة حتى الان، لا سيما مسألة الرقابة على الحقول النفطية وبيع وإنتاج النفط بين حكومة كوردستان والحكومة العراقية.

ومن المسائل الاخرى التي سيتم مناقشتها في اجتماع وفد حكومة كوردستان والحكومة العراقية هو تسوية الحسابات للاشهر الستة الاولى من سنة 2023 بين الجانين.

تم التصويت على مشروع قانون الموازنة العراقية العامة في حزيران الماضي رسمياً، ولكن سيتم تنفيذه من بداية السنة، لذلك هناك الان عدد من الامور المالية يتم مناقشتها بخصوص عدد الموظفين وبيانات ومعلومات أخرى بين حكومة كوردستان والحكومة العراقية ويجب حلها خلال اسبوعين، ومن ثم تحديد كيفية إرسال الميزانية للاشهر الستة الماضية.

وبحسب مراسل كوردستان24 في بغداد "من المحتمل أن يتم اتخاذ القرار بشأن مسألة إرسال المستحقات المالية لكوردستان اليوم".

وقال اوميد صباح رئيس وفد حكومة كوردستان الى بغداد في 27 تموز الماضي لكوردستان24 انه تم "توقيع مذكرة مشتركة بين كوردستان والعراق، واتفقنا على إرسال إجمالي المستحقات المالية لكوردستان".