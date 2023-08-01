كلاري: من المحتمل أن يتّخذ مجلس الوزراء قراراً بإرسال رواتب الإقليم اليوم

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شوان كلاري، إنه من المحتمل أن يتّخذ مجلس الوزراء قراراً بإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان اليوم.

وأوضح كلاري في حديثٍ لـ كوردستان 24، سيعقد اليوم مجلس الوزراء العراقي اجتماعه الأسبوعي، ومن المرجّح أن يتّخذ قراراً بإرسال 906 مليار دينار، بناءً على اتفاقٍ سابق.

وقال: "كانت هناك بعض المشاكل العالقة بشأن ملف النفط، وإقليم كوردستان مستعد لتسليم 400 ألف برميل كما هو متفق عليه، لكن الحكومة العراقية وشركة سومو نفسهما تواجهان مشاكل".

وأضاف: "في البداية طلبوا من الإقليم تسليم 60 ألف برميل، وتم ذلك، الآن يطالبون بـ 120 ألف برميل، ومع ذلك أبدت حكومة الإقليم استعدادها لذلك".

وتابع: "حكومة كوردستان لا توجد لديها مشكلة، لكن المشكلة من جانب بغداد التي وللأسف تستغل الوضع الداخلي في إقليم كوردستان".

ولفت النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني إلى أن الزيارات التي يقوم بها رؤساء بعض الأحزاب الكوردستانية إلى بغداد "لا جدوى منها".

معتبراً أن ما يحدث "في الحقيقة انقسام، وما يقومون به من زيارات هي مهمة حكومة كوردستان في إيصال المطالب بطريقةٍ إدارية وحوكمية سليمة وليست مهمة الأحزاب".

إلى ذلك، أكّد كلاري أن وصول وفود حزبية كوردستانية مشاركة في حكومة الإقليم إلى بغداد وعقد لقاءات، سيؤثر على المفاوضات التي تجريها حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية".

وقال: "هناك أطراف حزبية معارضة في إقليم كوردستان تأتي إلى بغداد لإقامة علاقات شخصية، وللأسف هؤلاء يسرّعون في تعقيد الشؤون الداخلية بالإقليم".

وأضاف: "هؤلاء يرغبون بأن تشتعل المشاكل داخل الأسرة الكوردستانية، كما هو الحال في الأسرة الشيعية والسنية".

وقال كلاري: "رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وعد بإرسال 906 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، لكن بغداد هي التي تخلق المعوقات، مع ذلك، أعتقد أن الأموال ستُرسل اليوم أو غداً".