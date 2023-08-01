بريطانيا تصنّف ممارسات داعش بحق الإيزيديين "إبادة جماعية"

أربيل (كوردستان 24)- صنّفت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، ممارسات تنظيم داعش بحق الإيزيديين في سنجار "إبادة جماعية".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانس لها، "أقرّت المملكة المتحدة رسمياً اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم داعش ارتكب ممارسات إبادة جماعية بحق الإيزيديين عام 2014".

وتتبع المملكة المتحدة سياسة معينة منذ وقت طويل مفادها أن القرار في هذه المسائل يعود إلى المحاكم الجنائية العليا وليس إلى الحكومة.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد "اليوم قدمنا اعترافاً تاريخياً بأن أعمال إبادة جماعية قد ارتكبت ضد الشعب الإيزيدي".

وأضاف بيان الخارجية، أن المملكة المتحدة تعترف رسمياً بخمس حالات حدثت فيها إبادات جماعية وهي المحرقة [الهولوكوست] ورواندا وسربرنيتسا وأعمال الإبادة الجماعية في كمبوديا وضد الشعب الإيزيدي.

واختُطِف أكثر من 6.000 من الإيزيديين عندما هاجم داعش معقلهم في محافظة نينوى، وفقاً لمكتب حكومة إقليم كوردستان لإنقاذ الإيزيديين المختطفين.

وهناك أكثر من 2.000 لا يزالون في عداد المفقودين.

وبحسب المكتب فرّ أكثر من 120 ألف إيزيدي العراق منذ أن شن تنظيم داعش هجومه عام 2014، ويعيش عشرات الآلاف ممن بقوا في المنطقة ضمن مخيمات.