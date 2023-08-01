ساكو يطالب الرئيس العراقي بإصدار مرسومٍ يعترف فيه بمنصبه الكَنَسي

أربيل (كوردستان 24)- طالب الكاردينال لويس ساكو، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بإصدار مرسومٍ يعترف به رئيساً أعلى للكنيسة الكلدانية وكاردينالاً في الكنيسة الكاثوليكية ومتولياً لجميع أوقافها، ولرؤساء الكنائس الأخرى.

وفي حال عدم إصدار المرسوم، قال ساكو: "سأبقى في أربيل إلى أن تنتهي فترة رئاستكم، وأعمل مع الرئيس الجديد على إصدار مرسوم رسمي يتواصل مع تقليدٍ تاريخه 14 قرناً".

في غضون ذلك، رفض الكاردينال ساكو، إصدار الرئيس العراقي هوياتٍ لرؤساء الكنائس، معتبراً أنهم ليسوا موظفين في الدولة "بل رؤساء كنائس عريقة".

وترفق كوردستان 24 نسخة عن رسالة ساكو الموجّهة للرئيس العراقي: