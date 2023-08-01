مالية إقليم كوردستان : نتوقع إرسال رواتب شهري حزيران وتموز اليوم

أربيل (كوردستان24) - قال وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان، آوات جناب نوري، اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات المحلية لن تكون في متناول ايديهم اعتبارا من اليوم (1 آب 2023)، وستذهب إلى حساب مصرفي، ومرة أخرى من بغداد سيتم ارسال 50٪ إلى الاقليم.

وذكر نوري في توضيح تابعته كوردستان 24 : "يجب أن تخبرنا بغداد متى سترسل الأموال إلى إقليم كوردستان. نتوقع أن يتم إرسال رواتب شهر حزيران وتموز اليوم. وبحسب قانون الموازنة، يجب أن يرسلوا راتبيْن."

وأضاف، "عندما تصل الاموال الى اقليم كوردستان من بغداد سيتم توزيعها في اقل من عشرة ايام على موظفي الاقليم."