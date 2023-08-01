سیاسة

حكومة كوردستان: سيتم استيراد أكثر من 70 مليون لتر من البنزين شهرياً

author_image سوار أحمد
کوردستان البنزين الثروات الطبيعية حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تعهدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء الأول من آب أغسطس 2023، بمعالجة مشكلة النقص الحاصل بمادة البنزين وارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، إنها "قد كثفت جهودها في الأيام الاخيرة لمعالجة نقص البنزين، وبعد السماح في 30/7/2023 باستيراد البنزين من قبل الشركات، سيتم استيراد 71 مليون لتر من البنزين الى اقليم كوردستان كل شهر، مضيفة أنه سيتم حل مشكلة نقص البنزين خلال فترة قصيرة جداً.

وأضاف البيان، أنه "نظراً لقطع الحكومة العراقية حصة إقليم كوردستان من إمدادات البنزين في 10 يوليو 2023 ، فقد حدثت أزمة في الإمدادات بالتزامن مع زيادة الطلب على هذه المادة".

وبحسب البيان فإن إقليم كوردستان يحتاج ما بين 3 ملايين و3.5 ملايين لتر من البنزين يوميا، وبعد استيراد البنزين فإن المشكلة ستتجه نحو الحل.

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