سیاسة

مجلس الدولة يعلن إنجاز تدقيق الموازنة الثلاثية

author_image سوار أحمد
العراق مجلس الدولة الموازنة الثلاثية

أربيل (كوردستان 24)- اعلن مجلس الدولة اليوم الثلاثاء الأول من آب أغسطس 2023، انجاز تدقيق الموازنة الثلاثية.

وأفاد بيان مقتضب لمجلس الدولة، ان عملية تدقيق تعليمات تنفيذ قانون الموازنة للسنوات 2023 -2024- 2025 رقم (13) لسنة 2023، تمت بحضور وزيرة المالية ، ووزارة التخطيط ، والجهات ذات العلاقة، لغرض تسهيل إجراءات تنفيذ القانون المذكور آنفاً.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت في 12 حزيران الماضي، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.

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