القنصل الأمريكي في أربيل لكوردستان24: نؤيد إجراء انتخابات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل الأمريكي العام في أربيل، ايرفن هيكس اليوم الثلاثاء الأول من آب أغسطس 2023، ان بلاده تؤيد اجراء انتخابات إقليم كوردستان، حتى يتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم.

وقال ايرفن هيكس ردا على مراسل كوردستان24، ان الولايات المتحدة تؤيد إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان، وتأمل أن تجرى الانتخابات حتى يتمكن الناس من اختيار ممثليهم للمستقبل.

وأضاف القنصل الأمريكي، "كما جاء في بيان وزارة الخارجية، نأمل ونتطلع إلى إجراء الانتخابات حتى تتاح للناس فرصة انتخاب ممثلهم القادم".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في شهر شباط عام 2024.

وقال فوزي حريري في تصريح لـ كوردستان24، إنه "لتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، سنُنسق مع جميع القوى والأطراف السياسية في الإقليم".

وكانت رئاسة إقليم كوردستان دعت المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات التشريعية في الإقليم إما في الـ 18 من نوفمبر تشرين الثاني أو الـ 18 من ديسمبر كانون الأول 2023.

قبل أن تردّ المفوضية المستقلة على صعوبة إجراء انتخابات كوردستان في الموعدين المحددين المتزامن مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية.