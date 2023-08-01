سیاسة

السوداني: تم ارسال حصة الاقليم من الموازنة لهذا الشهر

author_image سوار أحمد
العراق السوداني حصة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء الأول من آب أغسطس 2023، انه تم ارسال حصة الاقليم من الموازنة لهذا الشهر.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي في بغداد، حضره مراسل كوردستان 24، ان اقليم كوردستان يسلم الحكومة الاتحادية بشكل يومي 55 الف برميل من النفط  والرقم في تصاعد.

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ان تعاونا أمنيا كبيرا بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان، اسفر عن القاء القبض على شبكة كبيرة لتهريب الدولار في أربيل.

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