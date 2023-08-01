سیاسة

الصدر يحذر من مخطط يطال الكعبة ومراقد الأئمة في البقيع والعراق

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر الكعبة حرق المصحف

أربيل (كوردستان 24)- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء 1 آب أغسطس 2023، من مخطط يطال الكعبة ومراقد الأئمة المعصومين في البقيع والعراق، بعد تدنيس المصحف الشريف.

ونشر الصدر في منشور على "تويتر"، إن "مثل هذه الجرائم قد تعتبر دليلاً على وجود مخطط أدهى وأمر قد يطال باقي المقدسات مثل الكعبة قبلة المسلمين أو مراقد المعصومين في المدينة المنورة أو البقيع أو العراق أو غيرها لكن هذه المرة ليست بأيدي المذهب الشاذ بل بأيد قد لا تخطر على بال أحد، فالحذر الحذر.. ولا سيما مع التراخي الواضح من قبل الدول وحكامها وضعف ردودهم واكتفائهم بالتنديد والشجب والاستدعاء وما شاكل ذلك مما لا ينهض بالمطلوب ولا يكون رادعاً عن التجرؤ على فعل ما يسيء لمقدساتنا".

وأشار الصدر الى أن "تكرار حرق القرآن أمام (السفارة العراقية) دون غيرها من سفارات الدول الإسلامية يدل على أن العراق بات قبلة العالم وهي من بركات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كما وفيه تمحيص للشعب العراقي عسى أن ينجح في الاختبار ليكون الحاضن الأكبر لثورة الإمام المهدي".

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