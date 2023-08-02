أمن

سطوٌ على متجرٍ للمجوهرات وسط باريس والمسروقات بنحو 15 مليون يورو

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شرطي واقف أمام محل مجوهرات "بياجيه" في شارع "لابيه" وسط باريس (وكالات)
شرطي واقف أمام محل مجوهرات "بياجيه" في شارع "لابيه" وسط باريس (وكالات)
العالم بياجيه مجوهرات ساحة فاندوم

أربيل (كوردستان 24)- نفّذ ثلاثة لصوص عملية سطو على محل مجوهرات في قلب العاصمة الفرنسية، باريس، قُدرت قيمة القطع المسروقة بنحو 15 مليون يورو، وفق مصدر في الشرطة.

وأكّد المصدر تعرّض محل مجوهرات تابع لسلسلة "بياجيه" في شارع "لابيه" وسط باريس، لعملية سطو بحدود الساعة الواحدة بعد الظهر، على يد 3 لصوص فروا بعد سرقتهم قطعاً نفيسة، دون أن يصاب أحد بأذى.

ويتمتع شارع لا بيه (Rue de la Paix) وساحة فاندوم (Place Vendome، بشهرة واسعة في أنحاء العالم، لكونهما يضمّان أرقى العلامات التجارية للمجوهرات وصناعة الساعات الفاخرة.

وقالت النيابة العامة إن مكتب المدعي العام في باريس طلب من الشرطة القضائية فتح تحقيق في جريمة سطو مسلح على يد عصابة منظمة وفي عملية اختطاف في إطار عصابة منظمة.

وسبق أن نفّذ مسّلحون في الـ 29 أبريل نيسان الفائت، عملية سطو مسلح على متجر مجوهرات ضمن سلسلة "بولغري" للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم، قُدرت قيمة المسروقات بـ ملايين اليورو.

 

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