أميركي يطلب 5 ملايين دولار من "تاكو بل" بسبب شطيرة بيتزا لم تعجبه

أربيل (كوردستان24)- رفع رجل مقيم في نيويورك دعوى قضائية ضد مطاعم "تاكو بل" يطالب فيها بتعويض بقيمة خمسة ملايين دولار بسبب استيائه من كمية اللحم والفاصولياء في شطيرة بيتزا اشتراها من أحد فروع السلسلة الأميركية العملاقة للوجبات السريعة.

وأورد نص دعوى قضائية مدنية رُفعت الاثنين أمام مكتب المدعي العام الفدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، وفق معلومات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الثلاثاء، أن "فرانك سيراغوزا لم يكن ليدفع 5,49 دولاراً" في أيلول/سبتمبر الماضي لو كان يعرف أنّ "بيتزا تاكو" المكسيكية التي طلبها لا تشبه الصور الترويجية المنتشرة عنها في الإعلانات الخاصة بهذا المنتج.

وأرفق المدعي، المدعوم من زبائن مستائين آخرين، دعواه القضائية بصور تجارية مغرية لهذه البيتزا تُبيّن كميات سخية من اللحم البقري والدجاج والغواكامولي والصلصة والجبن والطماطم، بما يشبه مضمون ملصقات ترويجية تستخدمها سلسلة "تاكو بل"، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة "يام!" (Yum!) التي تملك أيضاً مطاعم "كي اف سي" و"بيتزا هت".

كما أودع في شكواه صوراً عن البيتزا "الفعلية" التي تناولها في أحد مطاعم "تاكو بل" في نيويورك.

ويطالب سيراغوزا بخمسة ملايين دولار من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بسبب "ممارسات تجارية غير عادلة ومضللة".

وأشار المدعي في نص الدعوى إلى أن الإعلانات "تضر بالمستهلكين مالياً لأنهم يتلقون منتجاً أقل قيمة مما وُعدوا به"، مندداً بـ"تصرفات تاكو بل في فترة تتضخم خلالها أسعار المواد الغذائية، ولا سيما لذوي الدخل المنخفض".

ولم تردّ شركة تاكو بل، ومقرها كاليفورنيا، والتي أسستها شركة غلين بل الأميركية عام 1962 وكانت تنتمي إلى شركة بيبسيكو العملاقة، على أسئلة الصحافة الأميركية.