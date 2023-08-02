السويد تعتزم تشديد الرقابة على حدودها الداخلية.. ما علاقة القرآن؟

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم السويد تشديد الرقابة على حدودها الداخلية، بعدما أثارت عمليات حرق وتدنيس متكررة للقرآن أزمة دبلوماسية مع العديد من الدول الإسلامية.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في مؤتمرٍ صحفي: "الأشخاص الذين تربطهم علاقة ضعيفة بالسويد يجب ألا يتمكنوا من دخولها لارتكاب جرائم أو العمل ضد مصالحها" الأمنية.

مشيراً إلى أن قراراً رسمياً سيُتَّخذ يوم غداً الخميس بهذا الشأن.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، أوضح وزير العدل غونار سترومير، أن مواطني الدول الأخرى في فضاء شنغن "سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة قبل دخولهم السويد".

وقال: "الرقابة على الحدود تسمح لنا بالتعرف على المسافرين الذين يصلون إلى السويد، والذين يمكنهم أن يهددوا أمننا"، وفق فرانس برس.

لافتًا إلى أن وسائل أخرى ستستفيد منها الشرطة السويدية للقيام بعمليات الرقابة.

تأتي هذه القرارات في وقتٍ تجد السويد نفسها ضمن أزمة دبلوماسية مع دول إسلامية عديدة تتهمها بالسماح بتدنيس القرآن على أراضيها عدة مرات.