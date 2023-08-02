وفدٌ من كوردستان يتوجّه إلى بغداد لإكمال النقاشات حول مستحقات الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يتوجّه اليوم الأربعاء، وفدٌ من إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد، لإكمال النقاشات حول الموازنة ورواتب موظفي الإقليم.

يأتي ذلك، تزامناً مع وجود وفدٍ فني من وزارة الثروات والموارد الطبيعية بإقليم كوردستان في بغداد، والذي من المقرّر أن يجتمع بمسؤولين بوزارة النفط العراقية، لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم عوادي، أكّد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن بغداد سترسل إما صباح الأربعاء أو يوم غدٍ الخميس، مبلغاً من المال إلى إقليم كوردستان لتوزيع رواتب الموظفين.