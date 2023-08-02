اقتصاد

حكومة كوردستان تخصّص أكثر من مليار دينار لمشاريع في السليمانية

author_image Kurdistan24 اربیل
مدينة السليمانية (الموقع الرسمي لحكومة كوردستان)
مدينة السليمانية (الموقع الرسمي لحكومة كوردستان)
کوردستان السليمانية مشاريع

أربيل (كوردستان 24)- خصّصت حكومة إقليم كوردستان أكثر من مليار دينار لتنفيذ عدد من المشاريع في محافظة السليمانية، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للحكومة.

وقال الموقع، إن وزارة البلديات والسياحة في الإقليم أقرّت إنفاق مليار و 348 مليون و977 ألف دينار لتنفيذ عدة مشاريع تتعلق بتطوير الجسور والتقاطعات والشوارع في السليمانية.

والمبالغ المخصصة لتنفيذ هذه المشاريع، من المقرر استحصالها من عائدات بيع مساحاتٍ من الٲراضي تابعة لرئاسة بلدية السليمانية.

وأكد الموقع الإعلامي لحكومة الإقليم، استحصال الموافقات الأصولية وفقاً لخطة عام 2023 التنموية لٳنفاقها في تنفيذ مشروع تنظيم تقاطع ومجسر ٲبو سناء وجعلهما طريقاً مزدوجاً في محافظة السليمانية، إضافة إلى مشاريع خدمية أخرى.

 

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