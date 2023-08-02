بغداد تودع 598 مليار دينار في الحساب المصرفي لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أودعت الحكومة الاتحادية اليوم الأربعاء، مبلغ 598 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم عوادي، أكّد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن بغداد سترسل إما الأربعاء أو يوم غدٍ الخميس، مبلغاً من المال إلى إقليم كوردستان لتوزيع رواتب الموظفين.

من جانبه، قال مدير عام المصارف التجارية بالإقليم، مولود صابر: إنه من المتوقّع أن تحوّل بغداد من حسابها المصرفي مبلغ 906 مليار دولار إلى حساب وزارة المالية في حكومة كوردستان.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الحكومة الاتحادية على استعداد لإيداع رواتب موظفي كوردستان كاملةً في الحساب المصرفي لوزارة مالية الإقليم.

معتبراً أن رواتب الموظفين سيتم توزيعها خلال أربعة أيام من عملية تحويل المبلغ.

وأضاف: "في حال تحويل أي مبلغ لحساب الإقليم، سيتم إرسال الأموال إلى البنوك في أربيل والسليمانية ودهوك، وستعلن وزارة المالية قائمة توزيع الرواتب".

يأتي ذلك، بعد سلسلة من لقاءات عقدها وفدٌ من الإقليم في العاصمة بغداد مع وفدٍ من الحكومة الاتحادية ناقشا خلالها حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية وتنفيذها.

ويتواجد في بغداد وفدٌ فني من وزارة الثروات والموارد الطبيعية بإقليم كوردستان للقاء مسؤولين في وزارة النفط العراقية، بهدف مناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز.