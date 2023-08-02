شاخوان عبدالله یترأس إجتماعا للجنة النيابية الخاصة بالمادة 140 من الدستور

أربیل (كوردستان24) - عقدت اللجنة النيابية الخاصة بالمادة 140 من الدستور اليوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة نائب رئيس البرلمان الثاني، شاخەوان عبدالله.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان وتابعته كوردستان24 ، ان “نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله ترأس الإجتماع الثاني للجنة النيابية الخاصة بالمادة 140 من الدستور لمتابعة أعمال اللجنة الحكومية بخصوص التعويضات وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.

واضاف “تم مناقشة إستمرار أعمال اللجنة بالتنسيق مع الكتل السياسية واللجان النيابية ومؤسسات الدولة، وإعادة الحقوق وصرف المستحقات للمرحلين والمتضررين من سياسات النظام البائد والتغيير الديموغرافي التي طالت محافظات (كركوك – ديالى – صلاح الدين – موصل) وعدد من المناطق في وسط وجنوب العراق”