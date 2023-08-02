سیاسة

السوداني يوجّه بتشكيل لجنةٍ للإشراف على مباحثات بغداد وأربيل حول قانون النفط والغاز

اعتبر السوداني أنّ مشروع قانون النفط والغاز العالق منذ سنوات، من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق
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محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
العراق السوداني قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنةٍ وزارية للإشراف على الحوارات الفنية بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء العراقي عُقِد اليوم الأربعاء برئاسة السوداني،خُصِّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه حسب السياقات القانونية والدستورية.

واعتبر السوداني أنّ مشروع قانون النفط والغاز العالق منذ سنوات، من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق.

مشيراً إلى أن البلاد بحاجةٍ إلى تشريع القانون والاستفادة من الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهامه في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة.

لافتاً إلى وجود محافظات "لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة"، بحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي للسوداني.

في سياقٍ متصل، أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن قانون النفط والغاز "جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية".

كما "سينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها"، وفق البيان.

ودعا السوداني محافظي المحافظات المنتجة للنفط، في البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون.

وحضر الاجتماع قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.

 

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