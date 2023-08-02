سیاسة

وزير الدفاع الإستوني يصل إلى أربيل

وتعد القوات الإستونية جزءاً من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
author_image أحمد حاجي
وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور
وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور
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أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى أربيل، واستقبله في مطار أربيل الدولي وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد.

وسيلتقي هانو بيفكور بكبار المسؤولين في إقليم كوردستان. وسيكون ملف مواجهة داعش ودعم قوات البيشمركة المحور الرئيسي للمباحثات بين الطرفين.

وتعد القوات الإستونية جزءاً من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. والتحالف يتكون من 4 آلاف جندي متمركز في قاعدة بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وإستونيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ العام 2004، كما أنها واحدة من الدول الـ 83 التي شكلت تحالفاً دولياً لمواجهة تنظيم داعش.

وهانو بيفكور (46 عاماً) هو سياسي استوني، والرئيس السابق لحزب الإصلاح الإستوني. شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية من 2009 إلى 2012، ووزير العدل من 2012 إلى 2014، ووزير الداخلية من 2014 إلى 2016.

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