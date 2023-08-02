سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يُعزّي ذوي ضحايا حادث سير في دربنديخان بالسليمانية

author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تقديم واجب عزاء دربنديخان السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي (سيد حمه ناصر) الذي قضى خمسة أفراد من عائلته حياتهم البارحة الثلاثاء جراء حادث سيرٍ مروع في قضاء دربنديخان بمحافظة السليمانية.

وأعرب رئيس الحكومة عن حزنه على هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى أن يتغمدهم بواسع عفوه ورحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويُلهمهم جميعاً الصبر والسلوان.

من جهته، قدم (سيد حمه ناصر) باسم عائلته شكره وامتنانه لرئيس حكومة إقليم كوردستان على الاتصال وتقديم العزاء والمواساة.

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