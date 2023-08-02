ثالث اكبر سد في اقليم كوردستان.. انجاز 56 بالمئة من مشروع سد كومسبان الاستراتيجي

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الاعلام والمعلومات انه تم انجاز 56 بالمئة من مشروع سد كومسبان، الذي يعد ثالث اكبر سد في اقليم كوردستان بعد سدي دوكان ودربنديخان، واكبر سد في محافظة اربيل.

ونقلت دائرة الاعلام عن مصادر حكومية قولها، ان النسبة المنجزة حتى الان من المشروع كانت تركز على الاعمال والمهام المعقدة والشاقة، وان نسبة الـ 44% المتبقية من المشروع هي الابسط، وسيتم الانتهاء منها منتصف العام المقبل.

وتبلغ الطاقة الخزنية للسد 115 مليون متر مكعب من الامطار، الامر الذي سيؤدي الى زيادة كميات المياه الجوفية في الاقليم، مما سيوفر المياه المطلوبة لمساحات شاسعة من الاراضي الزراعية.

تبلغ كلفة انجاز مشروع سد كومسبان الاستراتيجي نحو 95 مليار دينار، ويجري العمل فيه ليلا ونهارا، وقد وفر فرص عمل لـ 300 شخص، بينهم مهندسين وموظفين بتخصصات مختلفة، 75٪ منهم من الٲيدي العاملة المحلية، علما ان السد الخرساني مصنوع من النوع (RCC )، ويستوعب 47 مليون و 839 ٲلف متر مكعب من المياه، ويبلغ ارتفاعه 69.25 مترا، وبطول 513.67 مترا.

واكد المشرف على المشروع عبد الله غردي في تصريحات خاصة لدائرة الٳعلام والمعلومات قائلا، "ناهيك عن الفوائد الجمة للسد، فٳن ٲهميته تكمن في موقعه المتميز، بحيث انه سيصبح من المواقع السياحية الفريدة من نوعها في المنطقة".

ويعد هذا المشروع من بين عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها الحكومة التاسعة في اقليم كوردستان خلال الاعوام الاربعة الماضية، من اجل ضمان الامن المائي للاقليم، وتنمية وتطوير الواقع الزراعي والسياحي فيه.