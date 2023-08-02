رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الدفاع الإستوني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 2 آب (أغسطس) 2023، وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، مجمل الأوضاع العامة في العراق، كما ناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كذلك جرى التأكيد على دعم البيشمركة في مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي محور آخر من الاجتماع، تطرق الجانبان إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون الأمني والعسكري المشترك، ولا سيّما في التصدي للتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش.

وفي هذا السياق عبّر رئيس الحكومة عن شكره للقوات الإستونية على جهودها المتواصلة في دعم قوات البيشمركة ضمن التحالف الدولي ضد داعش.

إلى ذلك، أبدى وزير الدفاع الإستوني استعداد بلاده لتوطيد التنسيق والتعاون وتوثيقه بين الجانبين، ومواصلة دعم البيشمركة.