السفارة الألمانية في بغداد تنفي حرق القرآن وتعدّ تدنيسه أمرا عدائيا ودنيئا

أربيل (كوردستان 24)- نفت السفارة الالمانية في بغداد اليوم الأربعاء 2 آب أغسطس 2023، حرق نسخة من المصحف "علانية" في ألمانيا، وعدّت تدنيس المصحف أمرٌا عدائيا ودنيئا.

وذكرت السفارة في بيان، إن "الشائعات المتداولة مؤخراً حول حرق المصحف علانية في ألمانيا كاذبة. ونحن نرفض بشدة أي نوع من أنواع الكراهية الدينية وعدم التسامح".

وعدت السفارة الألمانية، ان "تدنيس القرآن أمرٌ عدائي ودنيء"، لافتة الى انه "يوجد في ألمانيا جالية مسلمة نابضة بالحياة، والعديد من العراقيين يعتبرون ألمانيا وطنهم".

واضافت "حان الوقت الان للوقوف معاً وعدم الانقسام. نحن ممتنون للعلاقات الممتازة بين ألمانيا والعراق ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها أكثر".

وشددت قوات الأمن العراقية يوم الإثنين الماضي، إجراءاتها الأمنية حول السفارة الألمانية في العاصمة بغداد.