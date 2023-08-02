هونر جمال لـ كوردستان24: غداً سيصل مبلغ 598 مليار دينار إلى حساب وزارة مالية الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان هونر جمال، اليوم الأربعاء، أن بغداد سترسل مبلغ 598 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية في الإقليم يوم غد الخميس.

وقال هونر جمال في تصريح لـ كوردستان24، "غداً ستنتهي الإجراءات المتعلقة باستلام الأموال" من بغداد، مشيراً إلى "أننا سنباشر بتوزيع رواتب الموظفين بعد وصولها مباشرة".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم عوادي، أكّد في حديث لـ كوردستان 24، أن بغداد سترسل إما الأربعاء أو يوم غد الخميس، مبلغاً من المال إلى إقليم كوردستان لتوزيع رواتب الموظفين.

من جانبه، قال مدير عام المصارف التجارية بالإقليم، مولود صابر: إنه من المتوقّع أن تحوّل بغداد من حسابها المصرفي مبلغ 906 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية في حكومة كوردستان.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الحكومة الاتحادية على استعداد لإيداع رواتب موظفي كوردستان كاملة في الحساب المصرفي لوزارة مالية الإقليم، معتبراً أن رواتب الموظفين سيتم توزيعها خلال أربعة أيام من عملية تحويل المبلغ.

وتابع: "في حال تحويل أي مبلغ لحساب الإقليم، سيتم إرسال الأموال إلى البنوك في أربيل والسليمانية ودهوك، وستعلن وزارة المالية قائمة توزيع الرواتب".

يأتي ذلك، بعد سلسلة من لقاءات عقدها وفدٌ من الإقليم في العاصمة بغداد مع وفد من الحكومة الاتحادية ناقشا خلالها حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية وتنفيذها.

ويتواجد في بغداد وفدٌ فني من وزارة الثروات والموارد الطبيعية بإقليم كوردستان للقاء مسؤولين في وزارة النفط العراقية، بهدف مناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز.