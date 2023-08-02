رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الدفاع الإستوني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 2 آب 2023، وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أنه "تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على برنامج زيارة وزير الدفاع الإستوني لقوات بلاده المتواجدة في إقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش"، إضافة إلى "أحدث مستجدات الحرب على الإرهاب والتصدي لداعش".

وأضاف البيان أن "الجانبين اتفقا في الرأي بضرورة استمرار مهام التحالف الدولي للقضاء على داعش لمواجهة مخاطر وتهديدات الإرهاب والتأكد من القضاء النهائي على داعش الذي لا يزال خطراً وتهديداً جديّاً لأمن واستقرار المنطقة".

من جهته، عبر نيجيرفان بارزاني بحسب البيان، "عن شكر وتقدير إقليم كوردستان لمشاركة ودور إستونيا وقواتها المسلحة في إقليم كوردستان ومهام التحالف الدولي للقضاء على داعش"، مؤكداً "على أهمية التعاون والتنسيق المشترك في هذا المجال".

كما أشار البيان إلى أن "أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع".

ووصل وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى أربيل، واستقبله في مطار أربيل الدولي وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد.

وتعد القوات الإستونية جزءاً من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. والتحالف يتكون من 4 آلاف جندي متمركز في قاعدة بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وإستونيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ العام 2004، كما أنها واحدة من الدول الـ 83 التي شكلت تحالفاً دولياً لمواجهة تنظيم داعش.

وهانو بيفكور (46 عاماً) هو سياسي استوني، والرئيس السابق لحزب الإصلاح الإستوني. شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية من 2009 إلى 2012، ووزير العدل من 2012 إلى 2014، ووزير الداخلية من 2014 إلى 2016.